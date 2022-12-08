Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022: «Никаких вопросов. Всем спасибо за отзывы. Если это не повод… 🥃»

больше не будет комментировать матчи .

Комментатор выложил в своем телеграм-канале список назначений на предстоящие игры 1/4 финала турнира в Катаре.

«С финальным свистком матча Аргентина – Австралия в 1/8 – мой комментаторский ЧМ закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил…

Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Если это не повод… 🥃

Больше позитива! Надо собраться 🥹. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят) Может, и на футбол схожу, если повезет😉⚽️», – написал Генич.

Ранее Генич не получил назначения на матчи 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ