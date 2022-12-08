Роналду о Португалии: «Эта нация слишком смелая, чтобы бояться любого противника. Мы будем бороться за мечту, верьте вместе с нами!»

обратился к болельщикам сборной .

«Эта команда слишком сплоченная, чтобы ее могли сломить внешние силы. Эта нация слишком смелая, чтобы бояться любого противника.

Настоящая команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!», – написал капитан сборной Португалии в твиттере.

В 1/4 финала сборная Португалии сыграет против . Матч пройдет в субботу, 10 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ