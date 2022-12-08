Роналду о Португалии: «Эта нация слишком смелая, чтобы бояться любого противника. Мы будем бороться за мечту, верьте вместе с нами!»
Криштиану Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии.
«Эта команда слишком сплоченная, чтобы ее могли сломить внешние силы. Эта нация слишком смелая, чтобы бояться любого противника.
Настоящая команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!», – написал капитан сборной Португалии в твиттере.
В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.
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