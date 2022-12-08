НБА. «Майами» примет «Клипперс», «Портленд» сыграет с «Денвером»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
Проигравший два матча подряд «Майами» примет на своей площадке «Клипперс».
Во встрече аутсайдеров Западной конференции «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном».
«Денвер» попытается прервать свою серию из трех проигрышей подряд в гостевом матче против «Портленда».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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