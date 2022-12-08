НБА. «Майами» примет «Клипперс», «Портленд» сыграет с «Денвером»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата состоятся три матча.

Проигравший два матча подряд примет на своей площадке «Клипперс».

Во встрече аутсайдеров Западной конференции сыграет с .

«Денвер» попытается прервать свою серию из трех проигрышей подряд в гостевом матче против .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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