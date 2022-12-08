НБА. «Майами» примет «Клипперс», «Портленд» сыграет с «Денвером»

Теги результаты Денвер Хьюстон Клипперс Майами Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Проигравший два матча подряд «Майами» примет на своей площадке «Клипперс».

Во встрече аутсайдеров Западной конференции «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном».

«Денвер» попытается прервать свою серию из трех проигрышей подряд в гостевом матче против «Портленда».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Клипперс
Дата проведения
9 декабря, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
9 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Портленд – Денвер
Дата проведения
9 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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