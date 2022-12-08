Представители Беллингема сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за хавбека

«Ливерпуль» опережает «Реал» в борьбе за полузащитника Джуда Беллингема.

Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, представители 19-летнего футболиста сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за игрока.

Ранее стало известно, что считает трансфер англичанина почти невозможным. Также появилась информация о том, что семья Беллингема хочет, чтобы Джуд перешел в .

В этом сезоне у 19-летнего центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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