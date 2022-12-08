Роналду отказался тренироваться с запасными Португалии вчера. Из-за этого он работал с основой (Marca)

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Криштиану Роналду вчера отказался тренироваться с запасными сборной Португалии.

Вчера стало известно, что нападающий тренировался с игроками, которые вышли на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) с первых минут.

Как утверждает Marca, Роналду, вышедший в этой игре на поле на 73-й минуте, отказался работать вместе с игроками, которые начинали матч в запасе.

Футболисты, вышедшие на поле в стартовом составе, вчера занимались в зале, и Роналду присоединился к ним. Игроки, которые матч против Швейцарии начали в запасе, тренировались на поле.

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