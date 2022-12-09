Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнее руководство страны за обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Что это за сделка — обменять Бриттни Грайнер, баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, на человека, известного как «Торговец смертью», который является одним из крупнейших торговцев оружием в мире и несет ответственность за десятки тысяч смертей и ужасных ранений.

Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, стоило только спросить. Какой глупый и непатриотичный позор для США!» – заявил Трамп.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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