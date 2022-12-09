Дональд Трамп об обмене Бута на Грайнер: «Какой глупый и непатриотичный позор для США»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Дональд Трамп Баскетбол

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнее руководство страны за обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Что это за сделка — обменять Бриттни Грайнер, баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, на человека, известного как «Торговец смертью», который является одним из крупнейших торговцев оружием в мире и несет ответственность за десятки тысяч смертей и ужасных ранений.

Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, стоило только спросить. Какой глупый и непатриотичный позор для США!» – заявил Трамп.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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