Кубок России. Казакевич, Гореева, Гербулова, Алимбекова, Сливко, Куклина пробегут спринт

8 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет женский спринт.

Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Спринт

Женщины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

6. Екатерина Бех

8. Анастасия Шевченко

13.

14. Анастасия Егорова

17. Ксения Довгая

18.

19. Наталия Шевченко

20. Елена Кручинкина (Беларусь)

25. Анастасия Батманова

27. Кристина Токарева

33.

34. Тамара Дербушева

36. (Беларусь)

37. Елизавета Каплина

38. Екатерина Носкова

39. Алина Кудисова

40. Наталья Гербулова

41.

45. Ирина Кручинкина (Беларусь)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени