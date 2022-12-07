Кубок России. Казакевич, Гореева, Гербулова, Алимбекова, Сливко, Куклина пробегут спринт

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8 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет женский спринт.

Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Спринт

Женщины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

6. Екатерина Бех

8. Анастасия Шевченко

13. Лариса Куклина

14. Анастасия Егорова

17. Ксения Довгая

18. Ирина Казакевич

19. Наталия Шевченко

20. Елена Кручинкина (Беларусь)

25. Анастасия Батманова

27. Кристина Токарева

33. Виктория Сливко

34. Тамара Дербушева

36. Динара Алимбекова (Беларусь)

37. Елизавета Каплина

38. Екатерина Носкова

39. Алина Кудисова

40. Наталья Гербулова

41. Анастасия Гореева

45. Ирина Кручинкина (Беларусь)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

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