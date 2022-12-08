Луис Энрике уволен из сборной Испании после вылета в 1/8 финала ЧМ-2022
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.
Как сказано в заявлении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), спортивное руководство RFEF подготовило для президента Луиса Рубиалеса отчет, согласно которому сборной стоит начать новый проект, чтобы продолжить рост, начавшийся при Энрике.
В связи с этим Рубиалес и спортивный директор RFEF Хосе Франсиско Молина уведомили Энрике об отставке.
Сборная Испании вылетела на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, проиграв Марокко в серии пенальти (0:0, по пен. 0:3).
В 2019 году Энрике во второй раз возглавил сборную Испании. Под его руководством команда вышла в полуфинал Евро-2020.
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