Луис Энрике уволен из сборной Испании после вылета в 1/8 финала ЧМ-2022

покинул пост главного тренера сборной Испании.

Как сказано в заявлении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), спортивное руководство RFEF подготовило для президента отчет, согласно которому сборной стоит начать новый проект, чтобы продолжить рост, начавшийся при Энрике.

В связи с этим Рубиалес и спортивный директор RFEF Хосе Франсиско Молина уведомили Энрике об отставке.

вылетела на стадии 1/8 финала , проиграв Марокко в серии пенальти (0:0, по пен. 0:3).

В 2019 году Энрике во второй раз возглавил сборную Испании. Под его руководством команда вышла в полуфинал Евро-2020.

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