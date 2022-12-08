Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров. Правительство не устраивает качество иностранцев в РПЛ («Матч ТВ»)

Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в .

По данным , и Российский футбольный союз вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.

Новый лимит по формуле «13+12» был введен в РПЛ с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.

Правительство не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в российской лиге в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова.

Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются выступать в России.

Есть высокая вероятность, что лимит на легионеров уже в следующем сезоне может быть ужесточен, как это произошло в хоккее (с 1 августа 2023 года команды КХЛ смогут заявлять на матч не более трех легионеров вместо пяти – прим. Sports.ru).

Также министерство спорта будет изучать вопрос иностранных игроков в российском баскетболе.

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