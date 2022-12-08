Журналисты мяуканьем встретили пресс-атташе Бразилии. Он сообщил, что с брошенным им котом все хорошо

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Журналисты припомнили пресс-атташе сборной Бразилии грубое обращение с котом.

Как передает ТАСС, на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2022 некоторые сотрудники СМИ начали мяукать, когда Винисиус Родригес вошел в зал.

В конце мероприятия пресс-атташе дал комментарий по поводу состояния животного, брошенного им на пол: «С котом все хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует».

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