Финал Гран-при. Малинин, Уно, Грассль, Миура, Ямамото и Сато представят короткие программы
8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине мужчины покажут короткие программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 22:35 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Участники
Даниэль Грассль (Италия)
Илья Малинин (США)
Шома Уно (Япония)
Као Миура (Япония)
Сота Ямамото (Япония)
Шун Сато (Япония)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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