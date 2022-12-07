Финал Гран-при. Малинин, Уно, Грассль, Миура, Ямамото и Сато представят короткие программы

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8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине мужчины покажут короткие программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 22:35 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

Даниэль Грассль (Италия)

Илья Малинин (США)

Шома Уно (Япония)

Као Миура (Япония)

Сота Ямамото (Япония)

Шун Сато (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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