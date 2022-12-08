Азар хотел бы поменяться местами с Байденом: «Быть президентом США... Вау. Белый дом и я, развалившийся в кабинете с сигарой»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Торган Азар Политика Джо Байден Футбол

Эден Азар рассказал, что хотел бы оказаться на месте Джо Байдена.

Об этом полузащитник «Реала», вчера объявивший о завершении карьеры в сборной Бельгии, рассказал в интервью своему брату Торгану Азару.

– Хотел бы ты поменяться местами с кем-то на планете?

– С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.

Быть президентом Соединенных Штатов Америки... Вау. Эден Азар, президент Соединенных Штатов Америки. Звучит, нет? Белый дом и я, развалившийся в кабинете с сигарой, – сказал Азар.

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