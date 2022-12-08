Азар хотел бы поменяться местами с Байденом: «Быть президентом США... Вау. Белый дом и я, развалившийся в кабинете с сигарой»
Эден Азар рассказал, что хотел бы оказаться на месте Джо Байдена.
Об этом полузащитник «Реала», вчера объявивший о завершении карьеры в сборной Бельгии, рассказал в интервью своему брату Торгану Азару.
– Хотел бы ты поменяться местами с кем-то на планете?
– С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.
Быть президентом Соединенных Штатов Америки... Вау. Эден Азар, президент Соединенных Штатов Америки. Звучит, нет? Белый дом и я, развалившийся в кабинете с сигарой, – сказал Азар.
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