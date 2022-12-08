Вяльбе о том, будут ли трансляции лыж: «Не знаю. Почему у «Телеспорта» нет прав? Ну вот потому»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, будет ли транслироваться по телевидению Кубок России по лыжным гонкам.
В сентябре Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат компании «Телеспорт». Но первые два этапа Кубка России не были показаны по ТВ.
7 декабря «Телеспорт» сообщил, что трансляций нет, так как у них отсутствуют права на показ Кубка России.
«Не знаю», – сказала Вяльбе в ответ на вопрос о телетрансляциях.
На вопрос о том, почему у «Телеспорта» нет прав показывать Кубок России по лыжным гонкам, Вяльбе ответила: «Ну вот потому».
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