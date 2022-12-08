Вяльбе о том, будут ли трансляции лыж: «Не знаю. Почему у «Телеспорта» нет прав? Ну вот потому»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, будет ли транслироваться по телевидению Кубок России по лыжным гонкам.

В сентябре Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат компании «Телеспорт». Но первые два этапа Кубка России не были показаны по ТВ. 

7 декабря «Телеспорт» сообщил, что трансляций нет, так как у них отсутствуют права на показ Кубка России.

«Не знаю», – сказала Вяльбе в ответ на вопрос о телетрансляциях. 

На вопрос о том, почему у «Телеспорта» нет прав показывать Кубок России по лыжным гонкам, Вяльбе ответила: «Ну вот потому».

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

«Телеспорт» о показе Кубка России по лыжным гонкам: «У нас нет прав на показ, поэтому нет трансляций»

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные