Вяльбе о том, будут ли трансляции лыж: «Не знаю. Почему у «Телеспорта» нет прав? Ну вот потому»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что не знает, будет ли транслироваться по телевидению Кубок России по лыжным гонкам.

В сентябре Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат компании «Телеспорт». Но первые два этапа Кубка России не были показаны по ТВ.

7 декабря «Телеспорт» сообщил, что трансляций нет, так как у них отсутствуют права на показ Кубка России.

«Не знаю», – сказала Вяльбе в ответ на вопрос о телетрансляциях.

На вопрос о том, почему у «Телеспорта» нет прав показывать по лыжным гонкам, Вяльбе ответила: «Ну вот потому».

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