Глава «Телеспорта» заявил, что у компании есть права на показ лыжных гонок: «У нас есть подписанное соглашение с ФЛГР»

Генеральный директор «Телеспорта» Петр Макаренко заявил, что у компании есть права на трансляцию российских соревнований по лыжным гонкам.

Ранее в телеграм-канале «Телеспорта» появилась информация об отсутствии прав на показ гонок. Позже сообщение было удалено.

«У нас есть подписанное соглашение с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР)», – сказал Макаренко, отметив, что договор действует не первый год.

«Телеспорт» не транслировал гонки первых двух этапов Кубка России в Вершине Теи.

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