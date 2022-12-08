«МЮ» работает над подписанием Зоммера как свободного агента. Вратарь уйдет из «Гладбаха»

Голкипер Ян Зоммер может присоединиться к летом 2023 года.

По данным , вратарь собирается уйти из гладбахской в качестве свободного агента. Манкунианцы заинтересованы в его подписании и сейчас изучают возможность заключения сделки с 33-летним игроком.

В текущем сезоне голкипер сборной Швейцарии провел 10 матчей в Бундеслиге и пропустил 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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