Новым тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте. Он выигрывал Евро с командами U19 и U21

Назван новый главный тренер сборной Испании.

Сегодня Луис Энрике был уволен со своего поста после вылета команды в 1/8 финала ЧМ-2022. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявила о желании запустить новый проект.

Новым главным тренером испанской сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.

Спортивный директор федерации передал отчет президенту с рекомендацией назначить тренера молодежной сборной Испании. Совет директоров RFEF должен одобрить это назначение в понедельник.

В 2015 году де ла Фуэнте выиграл чемпионат Европы со сборной Испании до 19 лет. В 2019 году он стал чемпионом Европы с Испанией U21. Он также серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио.

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