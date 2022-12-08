Record настаивает, что Роналду хотел уехать из сборной Португалии: «Информация из нескольких источников. У Криштиану и Сантуша был бурный разговор»

Record настаивает на информации о желании уехать из сборной .

футбола Португалии опровергла эти сведения, но газета продолжает утверждать, что 37-летний форвард грозился покинуть расположение команды из-за попадания в запас на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1).

«Record подтверждает информацию, опубликованную в сегодняшнем выпуске и полученную более чем из одного источника.

Разговор между и Криштиану Роналду вечером накануне матча был очень бурным, и капитан допустил в нем возможность ухода. Разговор продолжился, и сам игрок пошел на попятную, поняв, что сейчас не лучшее время для такого раскола», – сказано в публикации.

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