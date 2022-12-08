Договоренность по обмену Бриттни Грайнер на Виктора Бута была достигнута в последние 48 часов

Окончательная договоренность об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута была достигнута в последние 48 часов.

«Все было достигнуто в последние 48 часов. Бриттни была отправлена из колонии в Москву, а этим утром ее отправили в ОАЭ, где она была встречена представителями США», – сказал журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на баскетболистку Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными.

По словам представителя Белого дома, Россия на переговорах с США настаивала на освобождении Бута как единственно возможном пути возвращения Грайнер на Родину.

США ожидают, что канал переговоров с РФ по обмену Уилана останется открытым.

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