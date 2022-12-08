Договоренность по обмену Бриттни Грайнер на Виктора Бута была достигнута в последние 48 часов

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Окончательная договоренность об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута была достигнута в последние 48 часов.

«Все было достигнуто в последние 48 часов. Бриттни была отправлена из колонии в Москву, а этим утром ее отправили в ОАЭ, где она была встречена представителями США», – сказал журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на баскетболистку Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными.

По словам представителя Белого дома, Россия на переговорах с США настаивала на освобождении Бута как единственно возможном пути возвращения Грайнер на Родину.

США ожидают, что канал переговоров с РФ по обмену Уилана останется открытым.

Бриттни Грайнер обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута. Она провела в российской тюрьме 293 дня

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные