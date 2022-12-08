Джо Байден: «Бриттни Грайнер в хорошем настроении. Она скоро вернется в объятия близких»

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Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.

«Последние несколько месяцев были адом для Бриттни. Я рад сообщить, что Бриттни в хорошем настроении. Она наконец-то возвращается домой, потеряв месяцы своей жизни и пережив бессмысленную травмирующую ситуацию. Она заслуживает личного пространства, уединения и времени с близкими.

Она написала мне еще в июле. Она не просила особого отношения, хотя мы работали над ее освобождением с самого первого дня. Она просила не забывать о ней и других американских заключенных.

После месяцев несправедливого задержания в России и содержания в невыносимых обстоятельствах Бриттни скоро вернется в объятия близких, где она должна была находиться все это время. Мы долго стремились к этому дню. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении. Это потребовало кропотливых и напряженных переговоров», – цитирует Байдена CNN.

Грайнер была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло.

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