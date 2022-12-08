Министр спорта РФ об ужесточении лимита в КХЛ: «Это усилит конкуренцию, даст возможности молодым. Как будет работать в других видах спорта? Посмотрим»
Министр спорта РФ считает, что ужесточение лимита на легионеров в КХЛ повысит конкуренцию.
Министерство спорта России утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС вернулись к теме возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ в ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.
– Все решения должны приниматься в диалоге с федерациями. Если со стороны министерства спорта и общественных организаций будет одобрен такой подход, будем двигаться по этому пути. Я думаю, что пример хоккея знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона.
– Не снизит ли это конкуренцию?
– Мы приняли решение о снижении лимита до трех иностранцев в хоккее, основываясь на мнении ФХР. Считаем, что это ответ на ту ситуацию, которая сейчас сложилась.
Это поможет усилить конкуренцию внутри российского хоккея и даст возможность молодым игрокам, резерву претендовать на места в основных составах команд, а значит усиливать потенциал сборной. Как это будет работать в других видах спорта? Посмотрим.
– Рассматриваете увеличение числа легионеров, если ситуация нормализуется?
– Поживем‑увидим, – сказал Олег Матыцин.
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