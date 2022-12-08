РФС: «Оснований для пересмотра лимита в данный момент нет»

РФС опроверг сведения о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир .

Сообщалось, что Министерство спорта России и Российский футбольный союз обсуждают ужесточение лимита на легионеров, правительство не устраивает качество иностранцев в Премьер-лиге.

«Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров.

На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», – сказано в сообщении службы коммуникаций РФС.

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, при котором клуб вправе заявить до 13 иностранных игроков, но на поле могут одновременно выйти не более 8 легионеров.

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