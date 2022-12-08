Роналду хотел уехать из сборной Португалии, узнав, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022. Он был взбешен (Record)

хотел уехать с , когда узнал, что не выйдет в старте .

Нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

Узнав о том, что тренер решил не выпускать его в старте на этот матч, Роналду был взбешен, пишет Record.

По данным источника, Криштиану был очень близок к тому, чтобы собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии. Однако спустя некоторое время футболист успокоился, осознав, что еще может сыграть важную роль для этой команды.

В сборной Португалии не хотят уделять много внимания этой ситуации.

10 декабря сборная Португалии сыграет против Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

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