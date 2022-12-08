Луи ван Гал рассказал о хороших отношениях с Мемфисом Депаем.

Тренер сборной Нидерландов ответил на вопрос журналиста о том, что хавбек «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария ранее назвал его худшим тренером в карьере.

«Анхель ди Мария – очень хороший футболист. Когда я работал с ним в , у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре.

Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем.

Похожая ситуация в «МЮ» была и у Мемфиса, который сейчас сидит рядом со мной. Но тренер не делает ничего просто так.

Возможно, это было неправильно, но посмотрите, какие отношения между нами сейчас – все совсем иначе. Теперь мы целуемся в губы. Нет, мы не будем делать это здесь. Конечно, ему это не всегда нравится – что ж, жалко, но все равно приятно», – пошутил главный тренер сборной Нидерландов.

, присутствовавший на пресс-конференции вместе с ван Галом, отреагировал на слова тренера, засмеявшись и закрыв лицо руками.

Сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала . Матч пройдет в пятницу, 9 декабря.

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