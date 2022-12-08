Россия обменяла американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в США на Виктора Бута.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из-под стражи в России в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Российский гражданин возвращен на родину», – приводятся слова МИД РФ.

Соглашение об обмене Грайнер на Бута было заключено в ОАЭ, сообщает РИА Новости.

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В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. 4 ноября ее перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.

Россиянин Виктор Бут отбывал в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием. Он находился в заключении почти 15 лет.

В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на баскетболистку Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными.

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