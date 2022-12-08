Португалия опровергла, что Роналду грозился уйти из сборной из-за невыхода на матч 1/8 финала ЧМ-2022 в старте

Криштиану Роналду не грозился уйти из сборной Португалии.

Ранее появилась информация о том, что нападающего взбесило решение главного тренера Фернанду Сантуша, который не выпустил его в стартовом составе на матч 1/8 финала против (6:1). Сообщалось, что Роналду хотел уехать из сборной.

«В четверг была опубликована информация о том, что Криштиану Роналду во время разговора с грозился покинуть сборную.

хочет прояснить, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть расположение команды во время чемпионата мира в Катаре.

Криштиану Роналду каждый день добивается уникальных достижений, служит национальной команде и стране. Это следует уважать. Это свидетельствует о его несомненной степени приверженности национальной команде.

Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победном матче против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники Португальской футбольной федерации – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны», – сказано в заявлении Федерации футбола Португалии.

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