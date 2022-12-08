«Реал» заплатит 60+12 млн евро за Эндрика – с «Палмейрас» договорились. Форвард перейдет летом 2024-го

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Стала известна сумма предстоящего трансфера 16-летнего форварда Эндрика в «Реал».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, мадридцы заплатят «Палмейрас» 60 млн евро, а еще 12 млн будут выделены для уплаты налога. Оформить все документы стороны собираются в течение декабря, в устной же форме сделка согласована в полной мере.

Бразилец присоединится к «Реалу» в июле 2024 года.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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