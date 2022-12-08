Шнякин прокомментирует матч Нидерланды – Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022, Трушечкин – игру Англии и Франции
Назначены комментаторы на игры 1/4 финала ЧМ-2022.
Продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал список комментаторов, которые отработают на матчах 9 и 10 декабря.
9 декабря
Хорватия – Бразилия. 18:00. Михаил Моссаковский
Нидерланды – Аргентина. 22:00. Дмитрий Шнякин
10 декабря
Марокко – Португалия. 18:00. Станислав Минин
Англия – Франция. 22:00. Роман Трушечкин
Примечание: время начала матчей – московское.
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