Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Автодор», «Зенит» сыграет с «Пармой»
В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Нижний Новгород» примет саратовский «Автодор», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 8 декабря, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 11-2, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 7-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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