Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Автодор», «Зенит» сыграет с «Пармой»

В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

«Нижний Новгород» примет саратовский «Автодор», санкт-петербургский дома сыграет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 11-2, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 7-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, – 5-9, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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