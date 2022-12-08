Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Автодор», «Зенит» сыграет с «Пармой»

Теги результаты Зенит Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Нижний Новгород» примет саратовский «Автодор», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Автодор
Дата проведения
8 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Зенит – Парма-Пари
Дата проведения
8 декабря, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 11-2, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 7-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Мы сидели в раздевалке до 6 утра»: неопубликованное интервью с Алжаном Жармухамедовым

Жармухамедов – самый экзотичный из чемпионов ОИ-1972. Пришел в спорт в 19 лет, играл с оторванными фалангами, конфликтовал с Гомельским

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные