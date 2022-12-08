Журова о допуске России к Олимпиаде-2024: «Главное, чтобы от спортсменов не требовали отречения от правительства, страны и осуждения СВО»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Государственная дума Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Депутат Госдумы Светлана Журова опасается, что российским спортсменам могут выдвинуть определенные требования для возвращения на международные соревнования.

В частности – для допуска к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Пока не достигнут мир, главное, чтоб не было такого плохого прецедента, как предоставление спортсменам разрешения на участие в Олимпийских играх в обмен на подписание отречения от правительства, страны и осуждения СВО.

Это совершенно неприемлемая форма, ставящая спортсменом в жуткое положение, уже практикуется рядом федераций», – сказала Журова.

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