Журова о допуске России к Олимпиаде-2024: «Главное, чтобы от спортсменов не требовали отречения от правительства, страны и осуждения СВО»

Депутат Госдумы Светлана Журова опасается, что российским спортсменам могут выдвинуть определенные требования для возвращения на международные соревнования.

В частности – для допуска к Олимпиаде-2024 в .

«Пока не достигнут мир, главное, чтоб не было такого плохого прецедента, как предоставление спортсменам разрешения на участие в Олимпийских играх в обмен на подписание отречения от правительства, страны и осуждения СВО.

Это совершенно неприемлемая форма, ставящая спортсменом в жуткое положение, уже практикуется рядом федераций», – сказала Журова.