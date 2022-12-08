Депутат Терюшков: «России надо отказаться от легионеров и растить своих звезд. Советских футболистов знал весь мир»

Роман Терюшков считает, что российский футбол должен полностью отказаться от легионеров.

«Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах – и был успех. Их имена знал весь мир.

Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звезд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

Что касается уровня , то сейчас его вряд ли можно охарактеризовать как высокий. Терять, значит, нам решительно нечего, особенно в текущих условиях спортивной блокады.

Нескольких лет будет достаточно, чтобы перспективные российские футболисты проявили себя, и тогда мы увидим совсем другой отечественный футбол», – сказал депутат Госдумы.

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