Кубок России. Латыпов, Логинов, Серохвостов, Халили, Бабиков, Цветков, Смольский выступят в спринте

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Абашев Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Ярослав Костюков Матвей Елисеев Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Михаил Первушин Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Кирилл Бажин Иван Колотов Алексей Вагин Евгений Сидоров Биатлон

8 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет мужской спринт.

Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Спринт

Мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

2. Дмитрий Абашев

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

12. Евгений Гараничев

14. Дмитрий Иванов

16. Петр Пащенко

18. Андрей Вьюхин

19. Ярослав Костюков

21. Алексей Вагин

22. Александр Логинов

24. Рустам Каюмов

25. Максим Воробей (Беларусь)

27. Антон Смольский (Беларусь)

28. Иван Колотов

29. Максим Цветков

31. Ильназ Мухамедзянов

32. Роман Елетнов (Беларусь)

34. Роман Сурнев

41. Кирилл Бажин

42. Антон Бабиков

43. Даниил Серохвостов

44. Вячеслав Малеев

45. Эдуард Латыпов

46. Никита Лобастов (Беларусь)

47. Семен Сучилов

50. Александр Поварницын

52. Евгений Сидоров

53. Роман Еремин

54. Матвей Елисеев

63. Кирилл Стрельцов

64. Михаил Первушин

67. Никита Поршнев

68. Карим Халили

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

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