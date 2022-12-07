Кубок России. Латыпов, Логинов, Серохвостов, Халили, Бабиков, Цветков, Смольский выступят в спринте

8 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет мужской спринт.

Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Спринт

Мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

2. Дмитрий Абашев

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

12.

14. Дмитрий Иванов

16. Петр Пащенко

18. Андрей Вьюхин

19. Ярослав Костюков

21. Алексей Вагин

22.

24. Рустам Каюмов

25. Максим Воробей (Беларусь)

27. Антон Смольский (Беларусь)

28. Иван Колотов

29.

31. Ильназ Мухамедзянов

32. Роман Елетнов (Беларусь)

34. Роман Сурнев

41. Кирилл Бажин

42.

43. Даниил Серохвостов

44. Вячеслав Малеев

45.

46. Никита Лобастов (Беларусь)

47. Семен Сучилов

50. Александр Поварницын

52. Евгений Сидоров

53. Роман Еремин

54. Матвей Елисеев

63. Кирилл Стрельцов

64. Михаил Первушин

67. Никита Поршнев

68. Карим Халили

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени