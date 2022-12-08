Вратарь женской сборной Швеции о 200 млн евро в год для Роналду в «Аль-Насре»: «Никто не должен получать такие деньги, когда в мире столько страданий. Мало кого это беспокоит»

Вратарь сборной Швеции возмущена суммой, которую «Аль-Наср» предлагает .

Ранее сообщалось, что из Саудовской Аравии предлагает форварду сборной Португалии контракт на 2,5 сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год.

«Ни один человек не должен зарабатывать такие суммы, когда в мире так много страданий. Но у рынка свое мнение, и, похоже, мало кого это действительно беспокоит.

«Остается лишь надеяться, что люди, которые зарабатывают такие возмутительные суммы, захотят помочь другим людям, которым не так повезло в жизни. Например, ребенку, который родился в Афганистане и которого в возрасте девяти лет продали какому-то старику, чтобы семья могла купить еды на день», – написала футболистка сборной Швеции в социальных сетях.

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