Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»

сравнил жизнь в Испании и в России.

– В какой стране хотели бы жить, когда уйдете из футбола?

– Хочу жить там, где будет моя семья. Скорее всего, это будет Испания, потому что дети и внуки, дай бог, будут жить там. С ней у меня давняя история – которая началась еще до того, как я переехал туда играть.

– Какая?

– Однажды мы на турнир приехали в Испанию с юношеской сборной СССР. И мне там настолько понравилось, что с тех пор был уверен – буду играть и жить в этой стране. Даже будучи игроком «Шахтера», «Спартака» и сборной, я всегда считал, что Испания – моя страна.

В 95-м пришло предложение из . Дочке тогда было шесть месяцев, а сыну – два года. В Испании мы осели и прижились – играл ведь я там долго. Дети пошли сначала в испанский детский сад, потом в школу и институт.

Мы привыкли к Испании. У нас там все: друзья, дом, работа у детей.

– Кажется, что уровень жизни населения в Испании невысок и там хорошо жить, только когда у тебя приличный доход.

– Вы неправы. Когда развалился СССР, в России появилось два класса населения – богатые и нищие. Среднего у нас не было. А средний класс – показатель уровня жизни в стране. Если он есть, значит в стране все неплохо.

В Испании средний класс был почти всегда. У них не так много безработных. Там вообще если человека официально берут на работу, его очень трудно уволить. Если все-таки увольняют, государство еще два года обязано платить пособие.

В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой.

Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое – с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых. Если брать в целом – уровень жизни в Испании выше, чем в России.

– С чем это связано?

– Во-первых, Испания намного меньше России. Во-вторых, у них много социальных программ и пакетов. Человек, всю жизнь работая и платя налоги, на выходе получает хорошую пенсию.

Там вообще средняя пенсия где-то 800-1000 евро – намного выше, чем в России. При этом, если, к примеру, старенький мужичок не дожил до пенсии или умер на пенсии, эти деньги переходят жене. Это логично – он ведь всю жизнь платил налоги, – сказал тренер сборной России и .

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