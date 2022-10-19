Победы «Динамо» и «Локо», КДК оценит конфликт Федотова и Абаскаля, Карасев должен был удалить Ермакова, Ничушкин оправдан, Мбаппе все еще хочет уйти из «ПСЖ» и другие новости

1. «Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в Фонбет Кубке России. Федор Смолов забил и отдал голевой пас. «Локомотив» победил «Химки» (1:0) благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

2. КДК РФС оценит поведение Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на дерби. Тренеры ЦСКА и «Спартака» приглашены на заседание.

3. ЭСК РФС признала, что Сергей Карасев должен был удалить защитника ЦСКА Никиту Ермакова за фол на хавбеке «Спартака» Даниле Пруцеве, сообщает Sport24. А вот решение Карасева не ставить пенальти в моменте с падением Александра Соболева признано верным.

4. КХЛ. «Салават» обыграл «Спартак», «Адмирал» победил «Витязь», «Северсталь» проиграла «Локомотиву».

5. Килиан Мбаппе по просьбе «ПСЖ» заявил, что не хочет уходить. На самом деле он намерен сменить клуб. Боссы «ПСЖ» недовольны, что форвард пытается диктовать клубу свои правила. Они считают предательством желание Килиана уйти.

6. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Ванкувер» (4:3 ОТ), победную шайбу в овертайме забросил Гавриков. «Оттава» обыграла «Бостон» (7:5) в результативном матче, у Зуба гол и передача. «Айлендерс» были сильнее «Сан-Хосе» (5:2), Варламов одержал первую победу в сезоне, а Евгений Свечников набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

7. Владислав Радимов, вероятно, возглавит «Пари НН», если Михаил Галактионов уйдет в «Локомотив».

8. «Уфа» может закрыться после Нового года. Всем сотрудникам клуба выдали уведомления о сокращении.

9. ИИХФ сняла с российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил.

10. НБА возвращается! В первом матче сезона «Бостон» благодаря 70 очкам Тейтума и Брауна разобрался с «Филадельфией».

11. «Манчестер Сити» считает, что Юрген Клопп виноват в происшествиях во время и после матча с «Ливерпулем». Перед игрой тренер высказался о финансовом превосходстве «Сити».

12. «Атлетико» на 92-й упустил победу над «Райо Вальекано» (1:1). Радамель Фалькао сравнял счет с пенальти.

13. Депай, Роберто и Бельерин могут уйти из «Барсы» зимой. Клуб хочет продлить контракты с Дембеле и Бальде.

14. Радулов, Толчинский, Никишин и Нестеров выбраны на Матч звезд КХЛ после голосования болельщиков.

15. Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет на ЧМ-2022 за Португалию из-за травмы, полученной в матче с «Ман Сити». Также на турнире не выступит хавбек «Челси» и сборной Франции Нголо Канте, который пропустит 4 месяца после операции.

16. Латвия может бойкотировать генассамблею Ассоциации олимпийских комитетов в случае допуска России и Беларуси.

17. Французские болельщики «Барселоны» подали иск в Европейский суд из-за трансфера Лео Месси в «ПСЖ». Они считают, что принципы конкуренции были искажены.

18. Суд обязал Facebook* выплатить Дмитрию Хохлову 65 млн рублей и разблокировать упоминания его фамилии в соцсети

19. «Мерседес» готов превысить потолок расходов, если «Ред Булл» серьезно не накажут.

20. Международная федерация лыжного спорта (FIS) сократит использование прожекторов на Кубке мира по горным лыжам, чтобы сэкономить на электричестве.

21. Чемпион мира по велоспорту Марио Чиполлини приговорен к 3 годам тюрьмы за нападение на бывшую жену.

Цитаты дня.

Карпин – журналисту после 1:3: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите. В чем тренерский проигрыш, в заменах? У «Динамо» сразу основа вышла»

«Мусиала и Беллингем провели сезон лучше, чем Гави». Нагельсманн о призе лучшему молодому игроку года

«Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?» Федотов – Абаскалю в перерыве дерби

Зарема о видео с Федотовым: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»

Савин о том, что не снимает на ютуб: «Выгорел от того, что пришлось уезжать из России изменником родины»

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