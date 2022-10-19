Евгений Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». У него 4 броска и «+2» за 12:52 – рекорд по времени в сезоне
Евгений Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс».
Россиянин принял участие в обеих шайбах «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (2:5).
В 4 играх сезона у нападающего 3 (2+1) балла.
Сегодня Свечников (12:52 – рекорд по времени на льду в сезоне, полезность «+2» – лучшая в команде) нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием.
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