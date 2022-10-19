Евгений Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». У него 4 броска и «+2» за 12:52 – рекорд по времени в сезоне

набрал 2 (1+1) очка в матче с .

Россиянин принял участие в обеих шайбах в матче регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (2:5).

В 4 играх сезона у нападающего 3 (2+1) балла.

Сегодня Свечников (12:52 – рекорд по времени на льду в сезоне, полезность «+2» – лучшая в команде) нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием.