Евгений Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». У него 4 броска и «+2» за 12:52 – рекорд по времени в сезоне

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Евгений Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс».

Россиянин принял участие в обеих шайбах «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (2:5). 

В 4 играх сезона у нападающего 3 (2+1) балла. 

Сегодня Свечников (12:52 – рекорд по времени на льду в сезоне, полезность «+2» – лучшая в команде) нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием.

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