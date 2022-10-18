«Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?» Федотов – Абаскалю в перерыве дерби

Стало известно, что сказал Гильермо Абаскалю в перерыве дерби.

В перерыве матча 13-го тура Мир между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) между тренерскими штабами команд случилась стычка.

На видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Артема Калинина, слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

Напомним, после матча Федотов, комментируя этот эпизод, сказал: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Также появилось видео момента, где слышно, как тренер ЦСКА обращается к Данилу Пруцеву. Хавбек «Спартака» получил повреждение и упал на газон рядом с технической зоной ЦСКА. Федотов, посчитавший, что игрок симулирует, крикнул: «Сука, вставай, #####!»

«Прыгало что-то рядом». ЦСКА и «Спартак» ругаются из-за странной фразы Федотова про Абаскаля