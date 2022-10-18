ЭСК РФС решила, что Карасев верно не дал пенальти в моменте с падением Соболева в штрафной ЦСКА (Sport24)
Пенальти в моменте с Александром Соболевым не назначен верно.
По данным Sport24, ЭСК РФС поддержала Сергея Карасева, главного арбитра матча ЦСКА и «Спартака» (2:2) в 13-м туре Мир РПЛ, в моменте с неназначенным пенальти, когда Соболев оказался на газоне в штрафной площади армейцев после борьбы с Бахтиером Зайнутдиновым.
Ранее стало известно, что Карасев, по оценке ЭКС, должен был удалить полузащитника ЦСКА Никиту Ермакова за нарушение правил на хавбеке красно-белых Даниле Пруцеве.
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