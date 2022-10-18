«Барса» хочет продлить контракты с Дембеле и Бальде. Депай, Роберто и Бельерин могут уйти зимой

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Мемфис Депай, Серджи Роберто и Эктор Бельерин могут покинуть «Барселону» зимой.

Как пишет Diario Sport, директор каталонского клуба Матеу Алемани уже готовится к зимнему трансферному окну.

Летом 2023 года заканчиваются контракты Мемфиса Депая, Серджи Роберто, Эктора Бельерина, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи. Шансы остаться в «Барсе» есть лишь у Алонсо, контракт с которым будет продлен на два года, и Пеньи, а с остальными игроками клуб хочет расстаться по ходу зимнего трансферного окна.

«Барса» проведет переговоры с Депаем после чемпионата мира. Бельерину вряд ли предложат остаться в клубе, так как после перехода он практически не играл. Роберто, прошлым летом оставшийся в «Барсе» по просьбе Хави, скорее всего, покинет команду, так как клуб хочет подписать правого защитника для стартового состава. Однако окончательных решений еще нет.

Кроме того, Алемани хочет договориться о продлении контрактов с двумя футболистами, чьи контракты действуют до июня 2024 года. Это Усман Дембеле и Алекс Бальде.

«Барселона» не хочет, чтобы с Дембеле повторилась ситуация, сложившаяся во время предыдущих переговоров о новом контракте. Вингеру предложат новое соглашение, и в случае отказа его сразу выставят на трансфер.

Таким образом, «Барселона» нацелена поработать над уходом нескольких футболистов, чтобы вложить вырученные от продаж деньги в покупку полузащитника на замену Серджи Бускетсу.

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