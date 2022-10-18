Чемпион мира по велоспорту Марио Чиполлини приговорен к 3 годам тюрьмы за нападение на бывшую жену

Бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорен к трем годам лишения свободы за нападение на бывшую супругу.

Судебный процесс начался в 2017 году, когда Сабрина Ландуччи обвинила спортсмена в нанесении травм, угрозах и преследовании. В частности, женщина рассказывала, что Чиполлини пришел к ней на работу и напал на нее на глазах у коллег: схватил за шею и ударил головой об стену.

Пара состояла в браке с 1993 по 2005 год. Защита 55-летнего Чиполлини настаивала на его оправдании и сейчас намерена обжаловать приговор.

Чиполлини – чемпион мира 2002 года в групповой гонке. Также он является рекордсменом по количеству побед (42) на этапах «Джиро д’Италия».