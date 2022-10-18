Зарема о видео с Федотовым: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»

прокомментировала видео с участием тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Некоторое время назад было опубликовано видео, где слышно, как Федотов обращается к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»

– Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?

– Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Прыгало что-то рядом». ЦСКА и «Спартак» ругаются из-за странной фразы Федотова про Абаскаля