Зарема о видео с Федотовым: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова прокомментировала видео с участием тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Некоторое время назад было опубликовано видео, где слышно, как Федотов обращается к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»

– Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?

– Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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