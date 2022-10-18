Смолов забил и ассистировал Грулеву в матче с «Ростовом» в Кубке

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Федор Смолов совершил два результативных действия в игре против «Ростова».

Нападающий «Динамо» записал на свой счет гол и результативную передачу в матче 4-го тура Фонбет Кубка России (3:1). На 79-й минуте Смолов ассистировал Вячеславу Грулеву, а на 86-й забил сам. Это второй гол форварда в рамках текущего розыгрыша Кубка – ранее он забивал «Ахмату» (2:1).

С подробной статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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