Смолов забил и ассистировал Грулеву в матче с «Ростовом» в Кубке

совершил два результативных действия в игре против .

Нападающий записал на свой счет гол и результативную передачу в матче 4-го тура Фонбет Кубка России (3:1). На 79-й минуте Смолов ассистировал , а на 86-й забил сам. Это второй гол форварда в рамках текущего розыгрыша Кубка – ранее он забивал «Ахмату» (2:1).

С подробной статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.