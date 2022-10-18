Радимов, вероятно, возглавит «Пари НН», если Галактионов уйдет в «Локомотив»

может возглавить .

46-летний специалист, скорее всего, станет новым главным тренером волжан, если покинет «Пари НН» и перейдет на работу в «Локомотив».

Нижегородцы и «Зенит» уже провели переговоры насчет Радимова и практически достигли договоренности, сообщает «РБ Спорт».

Последние четыре года Радимов возглавлял -2». В начале октября он покинул команду, оставшись в структуре петербургского клуба.

После 13 туров «Пари НН» занимает в таблице Мир 11-е место.