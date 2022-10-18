Радимов, вероятно, возглавит «Пари НН», если Галактионов уйдет в «Локомотив»

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Владислав Радимов может возглавить «Пари НН».

46-летний специалист, скорее всего, станет новым главным тренером волжан, если Михаил Галактионов покинет «Пари НН» и перейдет на работу в «Локомотив».

Нижегородцы и «Зенит» уже провели переговоры насчет Радимова и практически достигли договоренности, сообщает «РБ Спорт».

Последние четыре года Радимов возглавлял «Зенит-2». В начале октября он покинул команду, оставшись в структуре петербургского клуба.

После 13 туров «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 11-е место.

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