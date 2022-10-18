НОК Латвии может бойкотировать генассамблею АНОК в случае допуска России и Беларуси
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) может отказаться от участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в случае допуска России и Беларуси.
Генассамблея АНОК проходит 18-21 октября в южнокорейском Сеуле. Там выступит глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Как сообщает Inside the Games, сегодня исполнительный комитет АНОК подтвердил, что России и Беларуси разрешат участвовать в генассамблее.
Исполнительный совет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) подтвердил, что России и Беларуси будет разрешено присутствовать на генеральной ассамблее.
НОК Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и еще пяти стран не поддержали допуск России к генассамблее олимпийских комитетов
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