НОК Латвии может бойкотировать генассамблею АНОК в случае допуска России и Беларуси

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) может отказаться от участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в случае допуска России и Беларуси.

Генассамблея АНОК проходит 18-21 октября в южнокорейском Сеуле. Там выступит глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Как сообщает Inside the Games, сегодня исполнительный комитет АНОК подтвердил, что России и Беларуси разрешат участвовать в генассамблее.

Исполнительный совет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) подтвердил, что России и Беларуси будет разрешено присутствовать на генеральной ассамблее.

НОК Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и еще пяти стран не поддержали допуск России к генассамблее олимпийских комитетов