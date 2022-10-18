Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче с «Ман Сити». Клопп подтвердил

Теги Ливерпуль Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы ЧМ-2022 Диогу Жота Футбол

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет на ЧМ-2022 за Португалию из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

25-летний футболист был заменен на 90-й минуте матча 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ман Сити» (1:0) из-за травмы. С поля его унесли на носилках.

Клопп сообщил, что у Жоты «серьезные проблемы с икроножной мышцей». Операция вингеру не потребуется.

«Первоначальный диагноз был предельно понятным. Очень грустная новость для нас. Мы должны заботиться о здоровье игроков, и мы всегда это делаем», – сказал Клопп.

Напомним, что Жота пропустил старт сезона из-за травмы. Впервые в сезоне за «Ливерпуль» он сыграл 3 сентября – против «Эвертона» в 6-м туре АПЛ.

Статистику португальца можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные