Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче с «Ман Сити». Клопп подтвердил
Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет на ЧМ-2022 за Португалию из-за травмы.
Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
25-летний футболист был заменен на 90-й минуте матча 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ман Сити» (1:0) из-за травмы. С поля его унесли на носилках.
Клопп сообщил, что у Жоты «серьезные проблемы с икроножной мышцей». Операция вингеру не потребуется.
«Первоначальный диагноз был предельно понятным. Очень грустная новость для нас. Мы должны заботиться о здоровье игроков, и мы всегда это делаем», – сказал Клопп.
Напомним, что Жота пропустил старт сезона из-за травмы. Впервые в сезоне за «Ливерпуль» он сыграл 3 сентября – против «Эвертона» в 6-м туре АПЛ.
Статистику португальца можно изучить здесь.
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