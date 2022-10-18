КДК оценит поведение Федотова и Абаскаля на дерби. Их пригласили на заседание

КДК РФС оценит поведение Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на дерби.

Во время матча 13-го тура Мир между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) между тренерскими штабами команд случилась стычка. Сегодня было опубликовано видео, где слышно, как Федотов, обращаясь к Абаскалю, кричит: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»

«На основании видеоматериалов, которые были получены от телевещателя, после запроса службы коммуникации РФС и по иным материалам КДК РФС на очередном заседании РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера .

Оба тренера приглашены на заседание. Новое заседание состоится в четверг, 20 октября, в 12:00», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля