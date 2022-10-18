Суд обязал Facebook* выплатить Хохлову 65 млн рублей и разблокировать упоминания его фамилии в соцсети

Дмитрий Хохлов выиграл суд против Facebook.

Суд обязал социальную сеть выплатить бывшему тренеру «Динамо» 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца», – сообщили в Солнцевском суде Москвы.

Напомним, Хохлов подал в суд на компанию, так как пользователей блокировали за упоминание его фамилии. Ее трактовали как пренебрежение к украинцам.

* – Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.