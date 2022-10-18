Карпин – журналисту после 1:3: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите. В чем тренерский проигрыш, в заменах? У «Динамо» сразу основа вышла»
Валерий Карпин высказался о поражении от «Динамо» в Фонбет Кубке России.
«Ростов» проиграл со счетом 1:3 в 4-м туре группового этапа турнира.
«В чем заключается мой тренерский проигрыш? В заменах? А как же то, что у «Динамо» сразу вышел основной состав? Идите тренируйте, что вы здесь сидите.
Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно игрового времени.
Сегодняшним результатом в Кубке не удовлетворены. В целом же нормально, шесть очков набрали», – сказал главный тренер «Ростова».
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