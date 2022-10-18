Карпин – журналисту после 1:3: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите. В чем тренерский проигрыш, в заменах? У «Динамо» сразу основа вышла»

высказался о поражении от в Фонбет Кубке России.

«Ростов» проиграл со счетом 1:3 в 4-м туре группового этапа турнира.

«В чем заключается мой тренерский проигрыш? В заменах? А как же то, что у «Динамо» сразу вышел основной состав? Идите тренируйте, что вы здесь сидите.

Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно игрового времени.

Сегодняшним результатом в Кубке не удовлетворены. В целом же нормально, шесть очков набрали», – сказал главный тренер .