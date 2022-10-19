Гавриков – 2-я звезда матча с «Ванкувером»: победный гол в овертайме, передача и «+2» за 25:06

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Владислав Гавриков забросил победную шайбу в овертайме матча с «Ванкувером».

Защитник «Коламбуса» принес своей команде победу над «Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3 ОТ. 

Россиянин сегодня отметился еще и результативной передачей, набрав первые очки в сезоне. 

Сегодня Гавриков (25:06 – второе время в «Блю Джекетс» после Веренски, 0:13 – в большинстве, 3:33 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

В итоге его признали 2-й звездой матча. 

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