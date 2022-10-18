КХЛ. «Адмирал» примет «Витязь», «Северсталь» против «Локомотива», «Салават» в гостях у «Спартака»

«Адмирал» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет с , минское – с «Сочи», будет противостоять .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ