КХЛ. «Адмирал» примет «Витязь», «Северсталь» против «Локомотива», «Салават» в гостях у «Спартака»
«Адмирал» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Северсталь» сыграет с «Локомотивом», минское «Динамо» – с «Сочи», «Спартак» будет противостоять «Салавату Юлаеву».
- Дата проведения
- 18 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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