КХЛ. «Адмирал» примет «Витязь», «Северсталь» против «Локомотива», «Салават» в гостях у «Спартака»

Теги Салават Юлаев Локомотив Северсталь Витязь Спартак Динамо Минск КХЛ Адмирал Сочи Хоккей

«Адмирал» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Северсталь» сыграет с «Локомотивом», минское «Динамо» – с «Сочи», «Спартак» будет противостоять «Салавату Юлаеву»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Витязь
Дата проведения
18 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Локомотив
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Сочи
Дата проведения
18 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Салават Юлаев
Дата проведения
18 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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