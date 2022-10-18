«Слишком поздно 🤢🤢». Сестра Роналду о том, что тен Хаг может не доработать в «МЮ» до января

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Сестра Криштиану Роналду недовольна решениями Эрика тен Хага.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заменил португальца на 72-й минуте матча против «Ньюкасла» в 11-м туре АПЛ (0:0). Уходя с поля, форвард выглядел недовольным и сначала не стал пожимать руку тренеру, но сделал это, когда тен Хаг подошел ближе.

Позже нидерландец объяснил свое решение заменить Роналду и заявил, что никаких проблем с такой реакцией игрока нет.

Элма Авейру, старшая сестра футболиста, выложила скриншот новости со словами тен Хага от португальского футбольного аккаунта, подводка которого гласила: «Если так пойдет и дальше, тен Хаг не доработает до января». Алверу подписала изображение: «Слишком поздно 🤢🤢».

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